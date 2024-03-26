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Григорий Лепс в шутку поддержал свадьбу Киркорова и Бузовой

Певец Григорий Лепс назвал Киркорова и Бузову хорошей семейной парой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Григорий Лепс в шутку поддержал семейную пару в виде певцов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, которые недавно в шутку решили пожениться. Об этом пишет «МУЗ-ТВ».

«Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!» — улыбнулся Лепс.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

В марте 2024 года Григорий Лепс расстался с возлюбленной, которая, как он утверждал ранее, была моложе его на 40 лет. По словам певца, теперь он остался в одиночестве и ему некому покупать дорогие подарки.

Киркоров недавно заявил, что женился бы на Ольге Бузовой. Он опустился перед коллегой на колени в шоу «Это нормально?». При этом изначально, на той же программе, исполнитель уверял, что никогда не будет жениться. Затем Бузова уточнила у него, может ли она не следовать примеру старшего коллеги и все-таки вступить в брак.

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