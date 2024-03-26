В ЛДПР ответили на слухи об отмене участия Кологривого в фильме про Жирновского

Режиссер грядущего фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов сообщил RT, что Кологривый все еще может сыграть главную роль в байопике.

«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — отметил Баранов.

По словам режиссера, Кологривый сыграет Жириновского, если удачно пройдет кастинг, и если ЛДПР не будет против его участия на фоне недавнего скандала. При этом представители партии в беседе с журналистами отметили, что сейчас не лучшее время для обсуждения подобных вопросов.

Накануне стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

22 марта Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в кальянной. До этого прокуратура области посчитала слишком мягким назначенное актеру наказание и обжаловала решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток.

Ранее съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок.