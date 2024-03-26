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Звезда фильма «Позывной «Пассажир» рассказал, что брат ушел добровольцем на СВО

Актер Антон Шагин признался, что его брат дважды получал ранение на СВО

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RT

Исполнивший главную роль в фильме «Позывной «Пассажир» актер Антон Шагин признался, что личные переживания о брате пошли ему на пользу во время работы над ролью в военной драме. Об этом Шагин рассказал в интервью «Российской газете».

«Брат на днях звонил, сказал, что посмотрел фильм, и что мои шальные глаза в первом бою напомнили ему о его первом бое. Слава богу, брат жив, получил, правда, ранение осколочное, долго лечился, восстанавливался, потом вернулся на фронт, снова ранение, снова восстановление...» — отметил артист.

Издание пояснило, что родственник актера Константин Шагин уехал добровольцем на СВО. В той же беседе звезда ленты «Позывной «Пассажир» добавил, что любовь к родине им привил дед. При этом Шагин признался, что патриотом в России быть сложно. Он заявил, что постоянно «натыкается на препоны со стороны либерального лобби».

Лента «Позывной «Пассажир» стартовала в более чем 2 тыс. кинотеатров в РФ, Белоруссии и Узбекистане 14 марта. В премьерный уикенд состоялось более чем 10,8 тыс. сеансов. В фильме рассказывается о событиях, которые разворачивались в Донбассе в 2015 году и послужили предпосылкой для начала специальной военной операции.

Ранее Антон Шагин рассказал, зачем снимали фильм о событиях в Донбассе.

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