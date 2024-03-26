Группа «Пикник» об отмене концерта в Тюмени: «Пока мониторим ситуацию»

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский заявил, что пока не готов точно сказать о судьбе концерта коллектива в Тюмени, который запланирован на 15 апреля. Его слова передает 72.RU.

«Пока сами мониторим ситуацию: как происходит, что происходит в регионах, в том числе и в вашем. Поэтому пока ничего не могу сказать», — признался директор.

Чернышевский уверил, что в случае отмены концерта, фанатам «Пикника» об этом заранее сообщат.

До этого стало известно, что в Барнауле отменили концерт Лолиты. Мероприятие должно было пройти 29 марта в 19:00 в ДК Моторостроителей. При этом Милявская оказалась не единственной артисткой, чьи концерты не состоятся в марте и начале апреля в Барнауле: площадка также отменила концерт группы Reflex (26 марта) и Вики Цыгановой (6 апреля), а выступление Олега Газманова (28 марта) перенесла.

24 марта сообщалось, что Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе». Певец заявил, что скорбит вместе со своей группой из-за трагедии и желает выздоровления пострадавшим.

Ранее азербайджанский певец Эйвазов поддержал россиян на фоне трагедии в «Крокусе».