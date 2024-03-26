Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антон Шагин рассказал, зачем снимали фильм о событиях в Донбассе

Актер Шагин: фильм «Позывной «Пассажир» пытается достучаться до неопределившихся

close
100%
ВВП Альянс

Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль в фильме «Позывной «Пассажир», назвал фильм попыткой достучаться до неопределившихся. Его слова передает РИА Новости.

«На протяжении многих десятилетий либеральное лобби и люди подобного толка насаждали свою идеологию, ложные ценности и взгляды на историю, на развитие нашей страны. Теперь время изменилось. Мы уже открыто заявляем о своих позициях, о своем векторе, который изменит и поменяет как внутри страны происходящее, так и вне…» — отметил артист.

По его словам, создатели военной драмы «рассказали правду о причинах СВО». Шагин подчеркнул, что в работе над картиной были задействованы военные, и отметил, что реквизитором на площадке был боец ЧВК «Вагнер».

Лента «Позывной «Пассажир» стартовала в более чем 2 тыс. кинотеатров в РФ, Белоруссии и Узбекистане 14 марта. В премьерный уикенд состоялось более чем 10,8 тыс. сеансов. В фильме рассказывается о событиях, которые разворачивались в Донбассе в 2015 году и послужили предпосылкой для начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что у «Чебурашки-2» поменялась дата премьеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами