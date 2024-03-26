Антон Шагин рассказал, зачем снимали фильм о событиях в Донбассе

Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль в фильме «Позывной «Пассажир», назвал фильм попыткой достучаться до неопределившихся. Его слова передает РИА Новости.

«На протяжении многих десятилетий либеральное лобби и люди подобного толка насаждали свою идеологию, ложные ценности и взгляды на историю, на развитие нашей страны. Теперь время изменилось. Мы уже открыто заявляем о своих позициях, о своем векторе, который изменит и поменяет как внутри страны происходящее, так и вне…» — отметил артист.

По его словам, создатели военной драмы «рассказали правду о причинах СВО». Шагин подчеркнул, что в работе над картиной были задействованы военные, и отметил, что реквизитором на площадке был боец ЧВК «Вагнер».

Лента «Позывной «Пассажир» стартовала в более чем 2 тыс. кинотеатров в РФ, Белоруссии и Узбекистане 14 марта. В премьерный уикенд состоялось более чем 10,8 тыс. сеансов. В фильме рассказывается о событиях, которые разворачивались в Донбассе в 2015 году и послужили предпосылкой для начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что у «Чебурашки-2» поменялась дата премьеры.