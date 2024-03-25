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Ольга Бузова планирует помочь жителям Белгорода после обстрелов

Певица Ольга Бузова заявила, что готова помочь жителям Белгорода

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готова помочь жителям Белгорода после обстрелов.

Бузова заявила, что намерена финансово помогать как фондам, так и отдельным жителям. Она попросила писать ей личные сообщения, в какой помощи они нуждаются. По возможности артистка намерена читать сообщения и решать проблемы.

«Не бойтесь и не стесняйтесь просить о помощи! Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации, мы все едины, когда у нас горе», — заявила телеведущая.

По словам Бузовой, раньше она не рассказывала о своей благотворительной деятельности, но теперь своей оглаской она хочет «максимально объединить людей».

Утром 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об обстреле Белгорода. По его словам, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении. Утром 23 марта в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Ее отменили в ночь на 24 марта.

Ранее Ида Галич призвала поклонников помочь жителям Белгорода после обстрелов.

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