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В Бельгии не пустили на фестиваль певца Pupo из-за выступления в Кремле

РИА: в Бельгии отменили участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие итальянского певца Энцо Гинацци (Pupo) из-за его выступлений в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Фестиваль итальянской культуры пройдет в начале июня. Pupo должен был стать одним из главных гостей мероприятия. По данным издания, выступление певца отметили из-за того, что его участие «не соответствует ценностям фестиваля».

20 марта стало известно об отмене выступления Гинацци в Литве. На площадке, где 26 апреля должно было пройти мероприятие, заявили, что отмена концерта связана с недавним концертом Pupo в Кремлевском дворце. Организатор Legacy Inn узнал о том, что Гинацци выступал в России и решил не давать музыканту возможность выступить в одной из стран Балтии.

17 марта Pupo во время пресс-конференции в Кремле признался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. По словам артиста, он понимает, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе в том числе и итальянские поклонники. Гинацци подчеркнул, что никогда не прекращал свои поездки в Россию.

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