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Звезда фильма «...А зори здесь тихие» захотел переселиться в дом престарелых

Актер Андрей Мартынов после выписки из больницы переселится в дом престарелых

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Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького

Народный артист РФ Андрей Мартынов прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Его цитируют «Аргументы и факты».

Сыгравший старшину Васкова в военной драме «…А зори здесь тихие» и Кирьяна в «Вечном зове» артист подтвердил, что четыре дня назад его выписали из НИИ им. Склифосовского. Однако жить в одиночестве Мартынову трудно.

«Поэтому друзья из фонда «Артист» нашли мне сиделку. Четыре дня она уже со мной. Без нее я бы не справился», — признался он.

Мартынов отметил, что захотел переселиться в дом престарелых, где звезде советского экрана оказывали бы хорошую медицинскую помощь.

«Все-таки я не просто одинокий человек, а в тяжелом состоянии. Хотя и сердце работает, и голова в порядке», — сказал 78-летний актер.

Накануне стало известно, что Мартынова госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с язвой 12-перстной кишки.

Ранее Ани Лорак рассказала о непростом периоде в отношениях с дочерью.

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