Бабушка друга оставила Прохору Шаляпину в наследство квартиру

Певец Прохор Шаляпин признался, что получил от чужой бабушки в наследство квартиру. Об этом он рассказал на шоу «Пусти переночевать!».

40-летний артист уверяет, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал.

По словам Шаляпин, он не любит, когда к нему приходят гости, к себе он обычно приглашает только знаменитостей.

Накануне Шаляпин признался, что балерина Анастасия Волочкова многому его научила за время их дружбы.

«С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских, теплых отношениях. Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь. Она – добрая, искренняя, непосредственная и очень ранимая. Но при этом Анастасия невероятно сильный человек, талантливый, который прошел через много трудностей и оброс броней. Я многому у нее учусь», — подчеркнул Шаляпин.

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