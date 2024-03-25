Иран хочет снять с Россией совместный фильм о поэте и философе Омаре Хайяме

Иран хочет снять совместный с Россией полнометражный фильм о персидском философе и поэте Омаре Хайяме. Об этом пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем совместную съемку фильма о личности, которая очень почитается в Иране и хорошо известна в России. Это поэт, математик, ученый, философ и мудрец Омар Хайям. Мы надеемся, что при помощи коллег из России сможем быстро реализовать данный проект», — сказал глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадван.

Он отметил, что съемки проекта планируются не только в России, но и на территории Ирана — в родном городе Нишапуре и в Исфахане, где прошла большая часть его жизни и творчества. Ахмадван подчеркнул, что в грядущем проекте сыграют известные российские и иранские актеры, так как продюсеры и режиссеры из двух стран заинтересовались фильмом.

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