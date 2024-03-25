The Hatters перенесли концерт в Нижнем Новгороде после теракта

В Нижнем Новгороде перенесли мартовский концерт группы The Hatters после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом написали на странице концертного зала «Юпитер» во «ВКонтакте».

«Новая дата концерта The Hatters — 15 апреля 2024 года. Площадка и время концерта остаются прежними — КЗ Юпитер, 19:00. Все билеты действительны и не нуждаются в обмене! По всем вопросам можете обращаться в личные сообщения встречи и по электронной почте», — написали представители площадки.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Многие артисты и концертные площадки стали отменять или переносить запланированные мероприятия из-за траура. МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. «Чайф» отменили концерт в Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Кургане отменили концерты после теракта в «Крокус Сити Холле».