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В Кургане отменили концерты после теракта в «Крокус Сити Холле»

В Кургане отменили концерты в филармонии после теракта в «Крокус Сити Холле»

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meloman.ru

В Кургане перенесли пять концертов в местных залах после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал «Курганистан».

Спектакль «12 стульев» перенесли на 18 мая, «За двумя зайцами» покажут 17 мая, а «Симфонию Гарри Поттер» перенесли на 21 сентября. Симфоническое «Кино» отложили на неопределенный срок, а фестиваль «Мистория Фест» пройдет в Кургане в середине апреля.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

До этого стало известно, что МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также были отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.

Ранее «Пикник» подтвердил, что концерт группы в Петербурге состоится.

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