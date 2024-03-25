«Пикник» подтвердил, что концерт группы в Петербурге состоится

Группа «Пикник» обратилась к поклонникам после теракта в «Крокус Сити Холле» и рассказала о концерте, который пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта. Сообщение о выступлении появилось на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

«Мы все продолжаем переживать эти страшные и трагические дни вместе. Мы видим и слышим вашу поддержку», — написали музыканты, еще раз выразив соболезнования семьям, потерявшим близких.

Как уточнили в коллективе, в данный момент группа, Международный симфонический оркестр «Таврический» и организатор фонд «ЕВА» ищут возможность проведения вечера памяти. Собранные средства будут направлены пострадавшим и людям, лишившимся членов семьи при теракте.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила возвести храм или соорудить сквер на месте трагедии в «Крокус Сити Холле».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».