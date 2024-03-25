Стало известно, когда выйдут перенесенные из-за теракта развлекательные телешоу

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканалы перенесли развлекательные передачи, «Вокруг-ТВ» сообщает новое расписание программ после трагедии.

23 марта из эфирной сетки НТВ исчезли шоу «Звезды», «Международная пилорама», «Ты не поверишь!» и «Квартирник НТВ у Маргулиса», а в день траура, 24 марта, не показали «Маску», «Звезды сошлись» и другие развлекательные шоу.

25 марта на ТНТ покажут четвертый выпуск «Новой фабрики звезд», новый эпизод реалити-шоу «Сокровища императора» выйдет 31 марта, в тот же день покажут и перенесенный выпуск «Маски» со специальным гостем — Бабой-Ягой из нового семейного фильма «Летучий корабль».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее появились кадры репетиции «Пикника» за час до трагедии в «Крокусе».