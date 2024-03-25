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Актера из «…А зори здесь тихие» госпитализировали

Актера Мартынова госпитализировали с язвой 12-перстной кишки

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Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького

78-летнего актера Андрея Мартынова госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с язвой 12-перстной кишки. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В публикации отмечается, что актер и ранее жаловался на состояние своего здоровья коллегам, но это вызывало скепсис и аналогии с капризами.

Мартынова госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, утверждает издание.

До этого директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве.

У него обнаружили двустороннюю пневмонию. Как сообщили источники, его беспокоили слабость, кашель и одышка. Причем Варшавер пытался лечиться сам дома, но легче не становилось.

В итоге он вызвал «скорую», приехавшие врачи настояли на госпитализации и обследовании. Медики обнаружили у Варшавера двустороннюю пневмонию и бронхит. Ему назначили лечение. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

Ранее у актера Валерия Баринова обнаружили перелом после падения.

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