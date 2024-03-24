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В Улан-Удэ решили не отменять спектакли из-за траура, но помочь пострадавшим деньгами

Драмтеатр Улан-Удэ направит деньги с продажи билетов пострадавшим в теракте

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Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева/Сергей Примаков

Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева в Улан-Удэ решил провести спектакль «Очень простая история» 24 марта, а деньги с продажи билетов направить семьям, потерявшим близких в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает aif.ru.

«Мы не останавливаем свою работу, думая о живых, желая хоть как-то помочь тем, кому сейчас больно и тяжело. Спектакль призван согреть зрителей светом любви, добра и милосердия», — объяснили в руководстве культурного учреждения.

В пресс-службе драмтеатра добавили, что постановка начнется с минуты молчания. Худрук Вячеслав Дьяченко признался, что в театре не могли остаться в стороне в тот момент, когда соотечественники переживают страшное горе.

До этого стало известно, что МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе».

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