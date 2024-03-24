Лидер «Пикника» опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте

Лидер рок-коллектива «Пикник» Эдмунд Шклярский выпустил видеообращение к родственникам пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» и всем тем, кто оказался «вовлечен в эту страшную трагедию». Ролик опубликован на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

«Трагедия совершенно бессмысленная. Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить, утешить людей... Но мы приносим соболезнования родственникам. Единственное, что можно говорить о каком-то успокоении, но опять же — слов, которые могут воскресить, еще не найдено», — заявил артист.

До этого музыканты группы «Пикник» выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — написали артисты.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Филипп Киркоров призвал к сплочению после теракта в «Крокусе».