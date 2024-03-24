Известный блогер направил миллион рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Блогер Дима Масленников опубликовал в Telegram-канале скриншот своего банковского перевода благотворительному фонду «Российский Красный Крест» в размере 1 млн рублей.

«Не могу остаться в стороне. Помощь каждого сейчас бесценна!» — подписал свой пост блогер, сопроводив его ссылкой на сайт фонда.

Масленников также выразил свои соболезнования фразой: «Крокус. Скорбим».

23 марта стало известно, что рэперша Инстасамка отправила 1 миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. До этого Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что готов оплатить медицинские расходы пострадавших и создал для этого специальный Telegram-бот. Российские артисты T-Killah и Жасмин стали донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее актер Бикович призвал молиться за пострадавших при теракте в «Крокусе».