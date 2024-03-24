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Газманов об отмене своих выступлений в России: «Скорбим»

Певец Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Олег Газманов перенес свои выступления в Кемерове, Новосибирске и Барнауле в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил исполнитель на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы обязательно встретимся. Подробная информация будет на моем сайте и у организаторов», — подчеркнул артист.

Газманов заявил, что скорбит вместе со своей группой из-за трагедии и желает выздоровления пострадавшим в теракте.

«Наши враги хотят нас запугать и посеять панику, но этого не будет. Мы выстоим! <...> Сил, терпения и мужества всем, кто прямо сейчас, в эти минуты работает, помогая справляться с этой бедой», — также высказался исполнитель.

До этого стало известно, что МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее киносети «Каро», «Формула кино» и другие отменили сеансы после теракта в «Крокусе».

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