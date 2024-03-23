В Эрмитаже ввели особый режим после теракта в «Крокусе»

Особый режим безопасности ввели в петербургском Государственном Эрмитаже в связи с терактом в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения в официальном Telegram-канале.

«Введен особый режим безопасности в качестве альтернативы полному закрытию музея», — отмечается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, в музей не пустят посетителей с рюкзаками и иными объемными вещами. Также временно будут недоступны камеры хранения.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в предстоящие выходные 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия в связи с трауром.

Накануне в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».