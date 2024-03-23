Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Церемонию вручения премии МХТ имени Чехова перенесли после теракта

МХТ имени Чехова перенес церемонию вручения премии театра

close
100%
Depositphotos

МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте театра.

Церемония вручения Премии Художественного театра была запланирована на 27 марта 2024 года.

«[Церемония] перенесена в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». О новой дате будет объявлено дополнительно», — уточнили в учреждении культуры.

Премия театра направлена на поддержку молодых деятелей искусства в возрасте до 35 лет включительно.

Кроме того, в театре отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в московском Депкульте ответили на слухи о запрете траурных аватарок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами