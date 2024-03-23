Церемонию вручения премии МХТ имени Чехова перенесли после теракта

МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте театра.

Церемония вручения Премии Художественного театра была запланирована на 27 марта 2024 года.

«[Церемония] перенесена в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». О новой дате будет объявлено дополнительно», — уточнили в учреждении культуры.

Премия театра направлена на поддержку молодых деятелей искусства в возрасте до 35 лет включительно.

Кроме того, в театре отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в московском Депкульте ответили на слухи о запрете траурных аватарок.