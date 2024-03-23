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Shaman сделал заявление насчет погибших в «Крокусе»

Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в «Крокусе»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выразил готовность оплатить похороны погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — написал исполнитель.

Он также отметил, что любые беды и напасти всегда сплачивали Россию, делали ее сильнее и крепче.

«Запугать и сломать нас не получится и в этот раз», — добавил артист.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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