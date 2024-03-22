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Шэрон Стоун рассказала о неудачной попытке снять «Барби» в 90-е

Актриса Шэрон Стоун рассказала идею неснятого фильма про куклу Барби

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IMAGO/Global Look Press

Актриса Шэрон Стоун в рамках подкаста Fly On The Wall вспомнила о неудачной попытке снять фильм про Барби в 1990-е годы.

«Все большие люди гонялись бы за ней [в фильме] и целовали в зад, потому что она королева Mattel [производитель кукол Барби]. Речь идет о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной», — пожаловалась Стоун.

Она уточнила, что после презентации концепции возможного фильма ей прочитали нотацию и выставили за дверь.

В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов. В сентябре издание Variety сообщило, что студия Warner Bros. выдвинет фильм «Барби» в претенденты на премию американской киноакадемии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Кроме того, лента будет выдвинута и в других категориях.

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