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«Не диета, а аскеза»: МакSим рассказала, как вера помогает ей сохранять внешность

Певица МакSим: соблюдаю аскезу в питании не ради внешности, а ради души

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица МакSим рассказала, что во время жизни в монастыре соблюдает аскезу. Так она ответила телеканалу «360» на вопрос о том, помогают ли ей диеты сохранять превосходную внешность. По словам певицы, она против каких-либо диет и придерживается ограничений в питании не ради внешности, а ради веры.

МакSим рассказала, что периодически живет в монастыре, который находится в глухой деревне на озере Иссык-Куль.

«Там не только отказываешься от еды, ты отказываешься от многих материальных благ, принимаешь какие-то послушания. Там моя точка дзен», — поделилась певица.

По словам артистки, к вере ее приобщила бабушка, с которой они вместе ходили в храм каждое воскресенье. Она также рассказала о периоде в своей жизни, когда ей пришлось на протяжении восьми месяцев жить одной в замкнутом пространстве за городом. Тогда она выходила только в сопровождении охраны на исповедь. МакSим отметила, что реагировала на эту ситуацию агрессивно, но со временем поняла, что ей хотели помочь.

Говоря о посещении храмов, певица призналась, что просит у Бога не какие-то блага, а прощения, и подчеркнула, что важность имеет не религия, а именно вера.

Напомним, летом прошлого года МакSим рассказала, что лечится от алкоголизма, записав видео из рехаба. По ее словам, после реабилитации ей удалось побороть зависимость и ни разу не сорваться с того времени.

Ранее МакSим призналась, что до сих пор ищет причину своего спасения.

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