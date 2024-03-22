Shaman пригласил воспитанников детского дома на «лирический» концерт

На концерте певца Shaman в Санкт-Петербурге, прошедшем в главном зале «Октябрьский», были дети из Центра содействия семейному воспитанию № 4. Исполнитель сам пригласил ребят на это событие, сообщает «Пятый канал».

Shaman выступал накануне с программой «Ты моя». Перед концертом он встретился с ребятами из центра и пригласил их на это событие, отметив, что посвятил его женщинам.

«Концерт будет посвящен всей прекрасной половине человечества. Мы сегодня будем радовать песнями про любовь, – объяснял исполнитель во время приглашения ребят. – Уклон будет таким – лирика, про любовь…».

При этом певец сразу предупредил детей, что песня «Я – русский» тоже прозвучит – именно этой композицией своего кумира встретили воспитанники центра.

После встречи с детьми Shaman сделал с ними несколько фотографий на память.

Напомним, на концерте в Санкт-Петербурге Shaman предложил спеть один из куплетов композиции «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» своей поклоннице, которая оказалась оперной певицей.

Ранее Shaman рассказал, что проводит свободное время «как в бункере».