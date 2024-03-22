Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman пригласил воспитанников детского дома на «лирический» концерт

Певец Shaman пригласил детей из детского дома на концерт в «Откбярьском»

close
100%
Пресс-служба артиста

На концерте певца Shaman в Санкт-Петербурге, прошедшем в главном зале «Октябрьский», были дети из Центра содействия семейному воспитанию № 4. Исполнитель сам пригласил ребят на это событие, сообщает «Пятый канал».

Shaman выступал накануне с программой «Ты моя». Перед концертом он встретился с ребятами из центра и пригласил их на это событие, отметив, что посвятил его женщинам.

«Концерт будет посвящен всей прекрасной половине человечества. Мы сегодня будем радовать песнями про любовь, – объяснял исполнитель во время приглашения ребят. – Уклон будет таким – лирика, про любовь…».

При этом певец сразу предупредил детей, что песня «Я – русский» тоже прозвучит – именно этой композицией своего кумира встретили воспитанники центра.

После встречи с детьми Shaman сделал с ними несколько фотографий на память.

Напомним, на концерте в Санкт-Петербурге Shaman предложил спеть один из куплетов композиции «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» своей поклоннице, которая оказалась оперной певицей.

Ранее Shaman рассказал, что проводит свободное время «как в бункере».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами