Суд оставил семидневным арест Кологривого

Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Актеру не стали продлевать срок ареста за дебош в кафе. Суд отклонил апелляцию новосибирской прокуратуры на постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

После суда Кологривого вернули в спецприемник.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес. По словам девушки, он укусил ее за ногу и начал заламывать ей руки.

Во время рассмотрения просьбы прокурора ужесточить наказание Никита Кологривый пожаловался на условия в новосибирском изоляторе.

По словам Кологривого, условия в спецприемнике «не очень приятные». Кроме того, он считает наказание в семь суток в изоляторе слишком жестоким.

Накануне стал известен список книг, которые артист взял с собой в спецприемник.