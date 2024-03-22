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Суд оставил семидневным арест Кологривого

В Новосибирске суд подтвердил решение об аресте актера Кологривого на семь суток

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Александр Кряжев/РИА Новости

Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Актеру не стали продлевать срок ареста за дебош в кафе. Суд отклонил апелляцию новосибирской прокуратуры на постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

После суда Кологривого вернули в спецприемник.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес. По словам девушки, он укусил ее за ногу и начал заламывать ей руки.

Во время рассмотрения просьбы прокурора ужесточить наказание Никита Кологривый пожаловался на условия в новосибирском изоляторе.

По словам Кологривого, условия в спецприемнике «не очень приятные». Кроме того, он считает наказание в семь суток в изоляторе слишком жестоким.

Накануне стал известен список книг, которые артист взял с собой в спецприемник.

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