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Лолита заявила, что придумала псевдоним для Shaman

Певица Лолита Милявская напомнила, что придумала псевдоним Shaman

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская напомнила, что несколько лет назад случайно придумала псевдоним для певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом она рассказала в передаче Виталия Серуканова «Повесточка».

По словам Милявской, это произошло во время съемок проекта «Фактор А», в состав жюри которого она входила.

«Мне вообще он нравится, потому что я его помню с той программы. Я ему сказала: «Ты какой-то шаман». Представляете, откуда это пошло?» — рассказала она.

Милявская отметила, что исполнитель тоже помнит об этом случае. Певица считает, что Дронов прошел испытание славой и остался скромным и искренним молодым человеком.

В проекте «Фактор А» на канале «Россия» певец занял третье место и получил спецприз от Аллы Пугачевой. Лолита уточнила, что премию он потратил на образование.

Накануне Shaman прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным.

Ранее появился список книг, которые взял с собой в спецприемник актер Никита Кологривый.

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