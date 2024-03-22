О «Короле и Шуте» снимут полнометражный фильм

Сериал «Король и Шут» получит полнометражный вариант под названием «Король и Шут. Как в старой сказке». Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Название «Как в старой сказке» носил один из альбомов группы.

По данным канала, режиссером полнометражного проекта станет автор сериала о российской панк-группе — Рустам Мосафир. Он же напишет сценарий.

Платформа «КиноПоиск», представившая сериал «Король и Шут» в 2023 году, пока официально не комментировала сообщения о запуске производства полнометражного фильма.

Накануне солист группы Tequilajazzz и бэк-вокалист «Короля и Шута» Евгений Федоров заявил, что у него осталась неизданная рукопись группы «Король и Шут».

«Однажды я пришел записывать вокал в «Добролет» и обнаружил на пюпитре бумажку с текстом. Накануне Горшок записывал сольник, это была бумажка с текстом песни, которую он пел», — заявил исполнитель.

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