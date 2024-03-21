Вертинская объяснила, почему Сталин слушал песни ее отца по ночам

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская («Алые паруса», «Человек-амфибия») в день 135-летия со дня рождения своего отца, шансонье Александра Вертинского, рассказала о его взаимоотношениях с советским лидером Иосифом Сталиным. Ее цитирует aif.ru.

79-летняя артистка заявила, что Сталин был поклонником артиста и, страдая бессонницей, слушал его песни.

«Сталин ведь не спал по ночам, и тогда он слушал Вертинского. Однажды Александра Николаевича подняли вечером поздно, заставили поехать в ДЗЗ, в Дом звукозаписи, и отец записал там 16 песен. Стояла у двери охрана, они взяли эту пленку и увезли», — рассказывает она.

По мнению артистки, для Сталина песни Вертинского были способам путешествовать в другие страны и миры.

Кроме того, напомнила она, генсек впервые дал Сталинскую премию за отрицательную роль единственному советскому актеру — им был Александр Вертинский, сыгравший в ленте «Заговор обреченных».

«Никогда и никому не давали за отрицательные роли наград! Это был нонсенс, что Вертинскому дали Сталинскую премию», — говорит она.

Накануне Вертинская сообщила о своей болезни.

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