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Алексей Учитель объяснил, почему был против съемок дочери в «Слове пацана»

Режиссер Алексей Учитель назвал испытанием роль Анны Пересильд в «Слове пацана»

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Режиссер Алексей Учитель в разговоре с «Москвой 24» заявил, что его дочери Анне Пересильд было непросто играть некоторые сцены в «Слове пацана» из-за отсутствия актерского опыта.

«Все почему-то считают, что только звездная болезнь может ее поразить, ничего другого. Но когда играет еще человек, не имеющий образования, он все равно исходит от себя. Это все равно только... на естестве каком-то построить и на своем понимании», — пояснил Учитель.

По словам режиссера, он выступал против участия дочери из-за сложных и жестоких сцен. Учитель отметил, что они с Юлией Пересильд сильно возражали против одной конкретной сцены, однако им удалось достичь понимания в беседе с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым. Он считает, что для Пересильд-младшей съемки в «Слове пацана» стали в первую очередь испытанием, так как эмоции Айгуль надо было «прожить».

Дочь знаменитости сыграла в сериале 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.

Ранее актер из «Слова пацана» Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать актером.

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