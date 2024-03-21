«Как в бункере»: Shaman рассказал, как проводит свободное время

Певец Shaman в интервью kp.ru признался, что не может спокойно пройтись по улице из-за популярности.

«Я хочу спокойствия. Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. Но даже с охраной я не гуляю по улице. Все равно ловишь взгляды, я их на себя чувствую и смущаюсь. Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере», — посетовал Shaman.

Артист признался, что не видел метро в Санкт-Петербурге, хотя часто пользуется этим общественным транспортом в Москве. Shaman отметил, что не может сказать наверняка, планирует ли он еще один концерт в женской колонии или тюрьме. Музыкант заверил, что получил положительный отклик от своего выступления и даже две картины, которые арестантки готовили ему две недели.

«Это была моя идея сделать концерт женщинам, порой несправедливо обделенным вниманием в их праздник. Мне показалось, что вряд ли в этот день их кто-нибудь поздравит», — резюмировал Shaman.

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