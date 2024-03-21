Режиссер фильма о Жириновском рассказал, сможет ли Кологривый сыграть политика после дебоша

Актер Никита Кологривый остается претендентом на роль Владимира Жириновского в грядущем байопике. Об этом РИА Новости рассказал режиссер проекта Александр Баранов.

До этого сообщалось, что прокуратура Новосибирска планирует обжаловать решение суда, заключившего актера Никиту Кологривого на семь суток административного ареста. Ведомство хочет, чтобы звезда «Слова пацана» отсидел полноценные 15 суток.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к хостес, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позднее пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения». Потом Кологривый передал свои извинения хостес, которую укусил за ногу, и пообещал цветы.

Ранее Кологривый опубликовал первое обращение после дебоша.