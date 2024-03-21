Марго Робби спродюсирует фильм по игре «The Sims»

Автор сериала «Локи» Кейт Херрон снимет фильм по игре «The Sims». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Продюсированием займется компания голливудской актрисы Марго Робби LuckyChap. Над сценарием будет работать Бриони Редман, принявшая участие в создании одного из эпизодов сериала «Доктор Кто». Других подробностей об адаптации популярной видеоигры пока не разглашалось, но известно, что разработчик Electronic Arts, создавший «The Sims», примет участие в работе над шоу.

«The Sims» — популярная видеоигра, которая получила множество продолжений, альтернативных версий, обновлений и даже фанатских модификаций. Сюжет игры позволяет игроку создавать персонажей, наделять их характеристиками, качествами, внешними данными, а позже управлять их жизнью — создавать семью, выбирать работу, заводить детей, обустраивать дом и делать прочие повседневные дела.

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