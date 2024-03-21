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Прокуратура потребовала увеличить срок ареста Кологривого

«112»: прокуратура обжалует решение суда об административном аресте Кологривого

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Александр Кряжев/РИА Новости

Прокуратура Новосибирска планирует обжаловать решение суда, заключившего актера Никиту Кологривого на семь суток административного ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ведомство хочет, чтобы звезда «Слова пацана» отсидел полноценные 15 суток. В прокуратуре напомнили, что в момент совершения преступления артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что считается отягчающим обстоятельством. Также в ведомстве отметили, что деструктивное поведение Кологривого — плохой пример для подрастающего поколения.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к хостес, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позднее пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения». Потом Кологривый передал свои извинения хостес, которую укусил за ногу, и пообещал цветы.

Ранее психолог прокомментировал выходку Кологривого.

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