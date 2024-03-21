На клуб «Мутабор» подали многомилионный иск из-за вечеринки Ивлеевой

На московский клуб Mutabor («Мутабор»), который с 5 марта переименовался в ARMA, подали исковое заявление в Лефортовский районный суд. Об этом сказано в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы».

Истец Алясов А.Н требует взыскать с заведения 30 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред, который Mutabor причинил мужчине из-за проведения «почти голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в «Мутаборе» и вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. После вечеринки многим участвовавшим в ней звездам пришлось столкнуться с негласным бойкотом и принести извинения в социальных сетях.

10 января суд приостановил работу «Мутабора». Решение было принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Учреждение закрыли на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года. После этого суд отказал адвокатам «Мутабора» в разъяснении постановления о закрытии. Спустя 2,5 месяца после скандальной вечеринки «Мутабор» переименовался в ARMA.

Ранее Пенсионный фонд России подал в суд на Брежневу из-за долга в 500 рублей.