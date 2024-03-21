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Укусивший девушку Кологривый извинился: «Надо было еще раз мне сунуть»

Актер Никита Кологривый извинился перед хостес за укус и пообещал цветы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Актер Никита Кологривый передал свои извинения хостес, которую укусил за ногу, после чего у девушки остался синяк. Аудиозапись и скриншот переписки опубликовало издание «Абзац».

«Зайка моя, прости, пожалуйста. Надо было еще разочек мне сунуть. С меня тебе — букет цветов», — сказал звезда «Слова пацана».

Девушка, в свою очередь, ответила Кологривому фразой: «Меня так еще не кусали», — и сопроводила сообщение смеющимся эмодзи.

До этого Алиса признавалась, что хотела бы получить от актера извинения из-за случившегося. Девушка рассказала, что Кологривый сперва приятно общался с ней и шутил, а после стал лезть с поцелуями, пытался хватать руками за шею и дотронуться до груди. После пощечины он, уточнила хостес, стал нецензурно ругаться и бросаться на работников заведения.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре.

Ранее бывший участник «Фабрики звезд» сделал предложение Волочковой.

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