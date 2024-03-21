Вандалы облили краской новый мурал Бэнкси в Лондоне

Вандалы облили краской новую работу уличного художника Бэнкси на севере Лондона. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как передает издание, мурал на стене у старого вишневого дерева оказался частично залит белой краской. При этом вокруг дерева и стены было установлено ограждение.

В муниципалитете Ислингтона, в районе которого появилась работа, заявляли, что приветствуют «фантастическое произведение Бэнкси».

Один из поклонников творчества художника Патрик Волкер, прибыший из Германии, чтобы увидеть новую картину Бэнкси, отметил, что его произведения всегда носят временный характер. При этом он обратил внимание, что мурал на самом деле не был разрушен, а только «покрыт».

О новой работе Бэнкси в Лондоне стало известно 18 марта. Мурал на жилом доме в парке Финсбери изображает абстрактные зеленые листья и фигуру женщины, поливающей дерево водонапорным шлангом.

Личность Бэнкси на протяжении десятилетий остается загадкой для средств массовой информации и общественности. По данным газеты The Independent, под именем Бэнкси может скрываться выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Сам художник эту информацию опровергал. По другой версии, художником может быть участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале карьеры рисовал граффити.

Ранее власти в Лондоне попросили полицию помочь вернуть дорожный знак с граффити Бэнкси.