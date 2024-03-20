Джейк Джилленхол признался, что почти 20 лет ждет роли Бэтмена

Актер Джейк Джилленхол признался, что хотел бы однажды сыграть Бэтмена. О роли, которую ждет почти 20 лет, он рассказал в беседе с изданием Screen Rant.

Джилленхол пробовался на роль супергероя в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало» (2005), однако режиссер сделал выбор в пользу Кристиана Бэйла.

«Конечно. Это была бы честь для меня. Такие фильмы, такие роли — это классика», — положительно ответил он на вопрос о том, хочет ли сыграть персонажа комиксов до сих пор.

По словам Джилленхола, ему было бы нелегко играть подобные «классические» роли, помня о великих артистах, которым они доставались ранее.

«Я сыграю Яго в «Отелло» с Дэнзелом Вашингтоном и думаю о том, какие актеры играли эту роль в разное время, и мне страшно», — сказал он, добавив, что работает над собой.

Накануне актер Джей Кей Симмонс, который озвучил Омни-мэна в мультсериале «Неуязвимый», заявил, что слишком стар для роли супергероя в потенциальной экранизации.

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