В Госдуме призвали оградить школьников от песен «про алкашей в психушке»

В школьную программу итак включены композиции российских исполнителей, в том числе – певца Shaman, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, комментируя соответствующее предложение своего коллеги. Преподавателям следует почаще включать детям российских певцов вместо зарубежных – таких, как Билли Айлиш, Рианна или Sia, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Депутат напомнил, что в программу изучения музыки в школах входят произведения русской и зарубежной классики, а также современная музыка различных направлений. По его словам, это означает, что учитель в качестве примера всегда может разучить с детьми песни Shaman и других исполнителей, без каких-либо нововведений на законодательном уровне.

При этом в качестве примера музыки, которая должна попасть под запрет, он привел песню певицы Sia «Chandelier» («Люстра»).

«[Эта песня] стала за последние годы чуть ли не официальным гимном Австралии, при том, что эта песня про алкоголизм, про крайнюю степень опьянения или помешательства», — заявил парламентарий.

Он призвал заменить подобные композиции «чем-то нашим», так как в отечественных песнях не рассказывается «про алкашей в психушке».

Напомним, депутат ГД Сергей Колунов призвал включить в школьную программу песни российский патриотичных исполнителей, Минпросвещения эту идею поддержало, а педагоги – раскритиковали.

Ранее Газманов поделился с «Газетой.Ru» мнением об идее изучать его песни на уроках музыки.