Режиссеру Всеволоду Королеву дали тюремный срок за фейки об армии

Петербургского режиссера-документалиста Всеволода Королева приговорили к реальному тюремному сроку по делу о «фейках» о российской армии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Поводом для возбуждения дела стали посты, размещенные Королевым в 2022 году в социальной сети «ВКонтакте». Эти сообщения, пришло к выводу следствие, содержали «в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине».

В частности, речь в постах Королева шла о событиях в Буче, Бородянке, Донецке.

Суд назначил режиссеру наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года.

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