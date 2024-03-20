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На Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве после дебоша в баре

Актера Кологривого поместили в спецприемник, составлен протокол о хулиганстве

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В отношении актера из сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщается в Telegram-канале «КП-Новосибирск».

Ему грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что до решения суда актер будет находиться в спецприемнике. По данным канала, суд назначит ему наказание утром 21 марта.

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого в одном из баров в городе. Его подозревают в том, что он напился, приставал к официантке, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Актер также критиковал свою фан-встречу за то, что в Новосибирске «не умеют встречать» звезд.

Источник RT в правоохранительных органах заявлял, что Кологривого до отдела «сопровождал друг, конвоя не было».

Ранее отец и мачеха Никиты Кологривого отреагировали на его дебош в ресторане.

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