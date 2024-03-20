ВСУ обстреляли село в Курской области

В ночь на 20 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, опубликовав кадры с пострадавшими домами.

По словам чиновника, из людей никто не пострадал. Повреждены три частных дома: выбиты окна, разрушены дворовые постройки, осколками посечены заборы.

Кроме того, снаряды попали в линию электропередач. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Старовойт заверил, что власти региона окажут собственникам поврежденных домов помощь в ремонте.

Также утром 20 марта министерство обороны России сообщило, что российские минометчики поразили артиллеристов ВСУ в приграничных районах Курской области.

19 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил, что диверсионно-разведывательные группировки и ВС Украины намеревались устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери.

Ранее Путин обвинил Украину и Запад в применении террористических методов против России.