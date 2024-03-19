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Дочь советского артиста Папанова рассказала, как ее унизил Меньшиков

Актриса Папанова заявила, что ее заставили сидеть без ролей в театре Меньшикова

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова рассказала, что ей предложили просто сидеть в Театре имени Ермоловой после того, как артистку после суда вернули в труппу культурного учреждения. Об этом она рассказала в YouTube-интервью «PROжизнь».

«Ну это было унизительно: ходить, сидеть в театре. Был ли разговор с Олегом Евгеньевичем? Ни одного! Не только у меня, у всех! Он не поговорил с нами даже, когда захотел уволить. Это ужасно обидно», — посетовала артистка.

Она призналась, что изначально согласилась на предложение руководства и посещала театр каждый день. Среди ее обязанностей, отметила артистка, было «работать над собой», «читать книги» и «повышать культурный уровень». Затем Папанова заболела коронавирусом, а в театре снова заговорили о ее увольнении. Потом актриса решила сама уйти, так как подруга посоветовала ей «не унижаться».

«Я понимаю Олега Евгеньевича [Меньшикова]. Он строил новый театр, может быть, мы ему мешали. Но не встретиться с артистами, которые проработали по 40 лет в театре, не сказать им «спасибо», не дать премию…<...> Я узнала об увольнении от коллеги», — отметила Папанова.

В январе 2022 года Елена Папанова отстояла в суде свое право работать в Театре им. Ермоловой. До этого она попала под массовые сокращения, организованные худруком Олегом Меньшиковым. Суд обязал театр выплатить Папановой 130 тыс. руб. (зарплату, которую она не получила, находясь под сокращением) и моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

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