Волочкова возместила ущерб за сломанную дверь в театре Кадышевой

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свою команду за реконструкцию дверей, которые выломали поклонники танцовщицы в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

«До 5-ти утра все неполадки были устранены. Это была суббота. Мой продюсер Эрик Исламов лично контролировал этот процесс», — заявила артистка.

Волочкова поблагодарила и поклонников «за ажиотаж» на ее выступлении и похвасталась, что подобные случаи нередко случаются на мероприятиях с ней.

До этого экс-солистка Большого театра порадовалась, что ради нее поклонники сломали дверь. Она заявила, что зрители действовали так из любви к ней и ничего страшного в этом нет. О том, что поклонники Волочковой сломали дверь во время спектакля «Одержимость», стало известно 16 марта.

В феврале Анастасия Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Ранее стало известно, что счета историка моды Васильева заблокированы из-за миллионного долга.