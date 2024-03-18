Джигурда привез гуманитарную помощь на передовую

Шоумен Никита Джигурда побывал на передовой в Донбассе и посетил Запорожскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«В 95-й полк, привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать», — заявил актер.

Джигурда отметил, что Запорожье всегда было русским и подытожил свою речь фразой: «Русский! Подчеркиваю, русский».

В начале 2024 года шоумен оказался в центре скандала из-за слитого видео с балериной Анастасией Волочковой. 14 января в сети появился ролик, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Затем танцовщица подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео с Джигурдой. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились шоумен и его помощник.

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