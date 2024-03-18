Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джигурда привез гуманитарную помощь на передовую

Шоумен Джигурда приехал в Донбасс после скандального видео с Волочковой

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Шоумен Никита Джигурда побывал на передовой в Донбассе и посетил Запорожскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«В 95-й полк, привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать», — заявил актер.

Джигурда отметил, что Запорожье всегда было русским и подытожил свою речь фразой: «Русский! Подчеркиваю, русский».

В начале 2024 года шоумен оказался в центре скандала из-за слитого видео с балериной Анастасией Волочковой. 14 января в сети появился ролик, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Затем танцовщица подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео с Джигурдой. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились шоумен и его помощник.

Ранее в Госдуме предложили лишить музыкантов-иноагентов заработка в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами