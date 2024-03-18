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Киркоров набил имена детей и фамильный герб на спине

Набивший тату на всю спину певец Киркоров признался, что не остановится на этом

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Певец Филипп Киркоров на шоу «Сокровища императора» признался, что набил себе на спине татуировку с именами детей и фамильным гербом. Полный выпуск программы опубликован на Rutube.

«Когда я изменил образ и стиль жизни, свое тело. Захотел оставить на своей спине наш фамильный герб, имена моих детей, мое имя», — заявил исполнитель.

По словам Киркорова, его жизнь после 50 лет кардинально изменилась. До этого, отметил артист, его не привлекала мысль об украшении своего тела подобным образом, но с возрастом отношение к тату изменилось. Он признался, что ему понравилось, он не планирует останавливаться.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Исполнитель не скрывает этот факт, но имя женщины держит в секрете. Исполнитель признавался, что заплатил достаточно, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

Недавно сообщалось, что Киркоров не мог сдержать слез, вспоминая о Ширвиндте.

Ранее Родригез рассказал об уловке Алексея Чумакова на одном из вокальных телешоу.

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