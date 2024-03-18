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Киркоров не мог сдержать слез, вспоминая о Ширвиндте

Певец Филипп Киркоров заявил, что верил в выздоровление Ширвиндта

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Филипп Киркоров/VK

Певец Филипп Киркоров эмоционально рассказал о последней встрече с актером Александром Ширвиндтом. Видео с исполнителем публикует Telegram-канал «Звездач».

«Невосполнимая утрата для меня. Мы понимали, что он серьезно болеет… Я был буквально в сентябре на его спектакле <...> Казалось, что все будет очень хорошо. Такое настроение было… Пришли, я его поздравил», — рассказал звезда.

В беседе с «Известиями» Киркоров признался, что знал советского артиста с детства, так как жил с ним в одном доме. Он назвал Ширвиндта своим старшим товарищем, учителем и наставником.

«Он фонтанировал юмором, у него всегда было что сказать, что рассказать. Конечно, это был великий актер — он и трагик, и комик», — добавил Киркоров.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет.

Ширвиндт известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В разные годы служил в Театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной. С 1970 года состоял в труппе Театра сатиры, который возглавил в качестве художественного руководителя в 2000 году. В 2021 году занял пост президента театра.

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