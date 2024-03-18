«Как сыграть Христа»: Никита Кологривый о своих ролях в кино

Актер Никита Кологривый в интервью kp.ru заявил, что не находит отклика в положительных персонажах.

«Мне сложно играть положительных героев, потому что я не знаю, кто это такие. Вы знаете, я не могу представить, как сыграть Христа, но я могу представить, как сыграть бандита. Во мне больше греха, чем блага. И вообще, я не видел в кино ни одной положительной роли, которая меня привлекала бы», — отметил Кологривый.

Он также рассказал, что не считает талант залогом успеха для артиста. По словам Кологривого, ему пришлось пройти сквозь массу унижений от родителей, которые не верили в перспективу для сына стать звездой. Артист попросил родителей в России не говорить своим детям о том, что у них что-то не получится. Он считает, что это неправильный подход в воспитании.

В феврале Никита Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране», и пообещал это доказать. Затем режиссеру проекта пришлось опровергать слухи о том, что актера взяли на главную роль. Постановщик тогда признавался, что ни разу в жизни не видел актера и тот не проходил кастинг.

Ранее Shaman раскрыл реакцию на слухи об отказах артистов выступать вместе с ним.