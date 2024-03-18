Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах у сына

Актриса Элизабет Херли рассказала, как чувствовала себя, снимаясь в постельных сценах в эротическом триллере «Строго конфиденциально» ее 21-летнего сына Дэмиана. Об этом пишет TMZ.

«Он был на площадке, а значит, я в безопасности, обо мне заботились», — сказала она.

По словам Херли, близкие отношения с сыном позволили ей не стесняться и быть более открытой на съемках. Сам процесс работы над картиной она назвала освобождающим.

Кроме того, добавила актриса, она с удовольствием повторила бы этот опыт.

Сам молодой режиссер также заявил, что не чувствовал себя неловко, снимая мать, потому что, на его взгляд, это нормально для шоу-бизнеса.

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