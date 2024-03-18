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Сергей Лазарев объяснил, почему не стал фотографироваться с Волочковой на красной дорожке

Певец Лазарев не стал фотографироваться с Волочковой из-за нехватки времени

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Сергей Лазарев/YouTube

Певец Сергей Лазарев в эфире «Шоу Воли» признался, что не стал фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке из-за нехватки времени.

«У меня был один из первых номеров, я должен был бежать полностью переодеваться. Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня спрашивает Настя, это было сделано тихо: «Можно с тобой сфотографироваться?». Я сказал: «Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь». И я убежал переодеваться», — оправдался Лазарев.

Он уточнил, что ситуация не стоит и выеденного яйца. По словам певца, Волочкова долгое время ходила по красной дорожке «туда-сюда» и не планировала с ним фотографироваться. Лишь после того как артист ответил на вопросы прессы и намеревался идти на сцену, танцовщица попросила его о совместной фотографии.

Лазарев признался, что был удивлен публичным комментариям Волочковой, которая решила подлить масла в огонь, раздуваемый прессой. В конце передачи артист сфотографировался с картонной фигурой балерины и даже взял ее на руки.

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